В четверг, 13 февраля, в Украине будет преобладать влажная погода, с периодическим небольшим мокрым снегом. В западных и южных областях будет преимущественно без осадков, лишь в Карпатах - снег, в Крыму - дождь.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

По ее словам, граждан Великобритании, Франции, Нидерландов, Бельгии и Германии будет поливать дождями и сбивать штормовыми ветрами циклон Tomris, а с украинской погодой будет флиртовать уже известный нам циклон Sabine, который расположился далеко на севере. Температура воздуха в большинстве областей в течение четверга будет колебаться в пределах +1...+6 градусов, в южной части ожидаются +4...+8 градусов.

В Киеве 13 февраля будет много тюльпанов, орхидей в горшках и простых ивовых котиков, китайских красных пластиковых сердечек, местами - небольшие осадки, сильный западный ветер и около +3...+4 градусов. В дальнейшем будет преобладать ветреная влага и относительно теплая погода.

Пост Натальи Диденко в соцсети Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", сегодня Украине обещали мокрый снег, зато днем до +4 градусов.

Также синоптики назвали регионы Украины, где в четверг еще задержится снег.