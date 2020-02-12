Сегодня, 12 февраля, украинские автомобилисты могли столкнуться с затруднениями на трассах страны, а именно на въездах в Киев.

Причина - акция протеста дальнобойщиков, которых власть решила ударить гривной. Водители устроили пикет под зданием правительства и передали 16 своих требований.

Власть их услышала, но переговоров пока не получилось. В связи с чем дальнобойщики стали блокировать дороги.

"Страна" рассказывает, что случилось.

16 требований дальнобойщиков власти

Сегодня утром дальнобойщики устроили большой протест в правительственном квартале.

Они приехали туда на своих большой фурах против принятого в сентябре в целом законопроект №1047. Документом увеличились штрафы за нарушение норм габаритно-весового контроля на дорогах.

Законом предусматривается, что за превышение груза от 5% до 10% без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан - 8500 гривен.

При превышении норм от 10% до 20% штраф уже в размере 1 тысячи - 17 тысяч гривен; Более 20% влечет штраф в 2 тысячи минимумов доходов граждан - 34 тысячи гривен.

Дальнобойщики утверждают, что теперь проводят много времени в огромных очередях, в том числе при пересечении границы. Но и это не все: квоты, которые нужно получать на перегруз, по их словам, получить не очень просто.

Фуры в правительственном квартале. Фото: УНН

Водители сформулировали 16 конкретных требований, которые мы публикуем ниже:

У премьер-министра Алексея Гончарука они просят:

1. Уволить министра министра инфраструктуры Владислава Криклия и руководство "УкрТрансБезопасности".

2. Назначить на руководящие должности в транспортной отрасли профессионалов и уволить некомпетентных чиновников. Проверить на профессионализм чиновников Министерства инфраструктуры и "УкрТрансБезопасности".

3. Добиться от иностранных правительств для украинских перевозчиков дополнительных квот на проезд в другие страны.

4. Решить проблемы пробок в пунктах пропусков на западных границах.

5. Принять соответствующие постановления, которые "гармонизируют" законодательство Украины и стран ЕС.

6. Установить ответственность грузоперевозчика за перегруз фуры.

7. Внедрить европейские условия допуска к рынку международных перевозок.

8. Ввести обязательный технический контроль транспорта в соответствии со стандартами стран ЕС.

9. Обеспечить водителей надлежащими стоянками на важных шоссе.

Остальные требования направлены уже к министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию:

10. Отменить электронное бронирование всех видов разрешений на перевозку грузов по территории других государств.

11. Нормировать распределение разрешений в другие страны.

12. Обеспечить контроль использования разрешений и обеспечить общественный контроль выдачи, использования и возврата разрешений.

13. Исключить повторное взвешивание транспортных средств.

14. Пересмотреть сроки прохождения медицинских осмотров водителей в соответствии с европейской практикой.

15. Решить внедрения положений Хартии Качества ЕКМТ (Европейская Конференция Министров Транспорта). Наладить работу центров для повышения квалификации водителей.

16. Повысить контроль за иностранными перевозчиками по соблюдению требований законодательства Украины.

Блокирование украинских автодорог

Для того, чтобы власть точно обратила внимание на дальнобойщиков и их требования, водители сегодня начали блокировать основные трассы при подъезде к столице.

Грузовики почти полностью заблокировали одну из полос на Бориспольской трассы, припарковав там свои фуры. Похожая ситуация наблюдается на въезде в Киев по Житомирской трассе в районе Чаек.

Со стороны Одессы в районе Теремков, а также на Гостомельском шоссе в районе КПП, дальнобойщики заблокировали движение.

Въезд в Киев со стороны Одессы. Фото: Киев Оперативный

Как долго продлится акция протеста перевозчиков и сколько времени въезды в город будут затруднены, неизвестно.

В пресс-службе полиции Киева выступили с заявлением: патрульные проводят профилактические беседы с водителями. При этом правовых оснований для принудительного разблокирования полос нет.

Реакция власти на протесты дальнобойщиков

11 февраля министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в этом году планируется установить 25 комплексов автоматического взвешивания в движении (Weight-in-Motion) на дорогах госзначения возле морских портов и на мостах через Днепр. По словам министра, шесть таких комплексов уже работают в тестовом режиме.

12 февраля премьер-министр Алексей Гончарук предупредил дальнобойщиков, что правительство не будет отказываться от электронной автоматизированной системы выдачи разрешений перевозчикам.

Он упомянул о митинге и коснулся некоторых требований, которые опубликованы выше. Глава правительства заявил, что требование увеличить количество квот для перевозки грузов за границу не может быть однобоко выполнено только со стороны Украины. Мол, такие разрешения выдает соседняя страна, на территорию которой должны заезжать фуры.

Гончарук добавил, что самая большая проблема с нехваткой квот наблюдается с Польшей. Он сказал, что министр инфраструктуры ведет постоянные переговоры, чтобы увеличить количество таких разрешений, но финальное решение могут принять лишь совместно правительства обеих стран.

Отдельно Алексей Гончарук остановился на требовании дальнобойщиков отменить электронную систему выдачи разрешений для перевозчиков. По его словам, ранее пакет квот передавался определенной ассоциации и ее представители могли распределять разрешения на свое усмотрение. Теперь автоматизированная система уничтожает возможность любых манипуляций и уравнивает всех перевозчиков грузов.

"То есть если ты маленький перевозчик, то тебе не нужно идти на поклон к какой-то ассоциации, ты можешь воспользоваться электронным инструментом", - отметил Гончарук. Он добавил, что система еще дорабатывается и возможно имеет определенные недостатки, но ее уже никто не будет отменять, а лишь совершенствовать.

Выводы из протеста украинских дальнобойщиков

Из описанной выше ситуации, требований водителей и реакции власти, можно сделать минимум такие выводы.

Народные депутаты приняли закон, которым водителей будут достаточно серьезно наказывать за перегруз финансово; обязали проходить взвешивание и получать квоты онлайн.

При этом все это было сделано до того, как перевозчикам были обеспечены комфортные условия для их работы, а не после.

В связи с чем реакция водителей вполне понятна. Они вынуждены сутками простаивать в очередях, товар может испортиться. А некоторые вовсе не могут получить квоты, поскольку власть находится в процессе заключения договоренностей на их выдачу с другими странами.

Протесты дальнобойщиков. Российский опыт

Сегодня некоторые украинские СМИ начали использовать формулировку, мол, "водителей согнали" на протест, дабы придать ему фейковости. Тем не менее, известно, что дальнобойщики во всех странах - хорошо консолидированное сообщество. И их протесты могут действительно выливаться в мощную акцию.

Яркий тому пример - Россия. Один из самых больших, если не самый крупный, протест в истории современной России организовали как раз дальнобойщики осенью в 2015 году.

Тогда российская власть ввела систему взимания платы "Платон" за проезд по федеральным трассам для грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

Водители выступали против, однако российское руководство от них отмахнулось - "не склонны преувеличивать и излишне драматизировать" ситуацию, заявили в Кремле.

Как результат, за пару-тройку суток дальнобойщики частично заблокировали движение на трассах в 40 регионах России. Машины выехали на дороги и стояли на обочинах, образуя многокилометровые пробки.

Глава "Сбербанка" признал, что введение платы с большегрузов приведет к росту цен в магазинах, а общий вклад в инфляцию составит 1,5%.

В итоге пикеты дальнобойщиков вынудили Министерство транспорта заморозить штрафы за неуплату сбора, пока не будут внесены поправки в Кодекс об административных нарушениях, сокращающие штрафы в девять раз.