Киевские следователи сообщили мужчине о подозрении за кражи, совершенные в почтовых отделениях. Выяснилось, что подозреваемый заказывал в интернет-магазинах товар, осматривал его и сбегал из отделения почты, а не рассчитываясь. За содеянное ему грозит до шести лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

С ноября 2019 года полицейским поступило три сообщения об ограблении в Голосеевском районе. Преступник действовал по одной и той же схеме: под предлогом покупки дорогих гаджетов при получении их в отделениях почты он не оплачивал заказ, а убегал вместе с ним. Полицейские просмотрели видео с камер наблюдения и установили, что к преступлениям причастен один и тот же человек.

Как рассказал следователь Голосеевского управления полиции Богдан Федоров, по такой схеме фигурант успел сделать три заказа на различных интернет-сайтах и ​​завладеть двумя мобильными телефонами и ноутбуком на общую сумму более 100 000 гривен: "Мы установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался ранее не судимый уроженец Одесской области, 1997 года рождения. При этом по месту регистрации в отношении него недавно начато уголовное производство за совершение аналогичного преступления".

Следователи Голосеевского управления полиции сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Также в Киевскую местную прокуратуру №1 подано ходатайство об уведомлении фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 6 лет заключения. "Сейчас задержанный находится под стражей. Проверяется причастность его к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. Досудебное расследование продолжается", - добавил Богдан Федоров.

Напомним, буквально вчера в Киеве налетчик в медицинской маске и с пистолетом ограбил почту.

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