Камбоджа примет круизный лайнер Westerdam, которому уже более недели отказывают в причаливании в азиатских портах из-за опасения властей, что на борту судна есть зараженные коронавирусом. Об этом сообщает агентство "Киодо".

Уточняется, что в четверг утром лайнер прибудет в камбоджийский порт Сиануквиль.

Известно, что Westerdam вышел из Гонконга 1 февраля, и с тех пор его отказались принять уже в пяти портах из-за опасений, что некоторые пассажиры могут быть больны коронавирусом. В частности, лайнеру отказали власти Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня.

На борту Westerdam находятся 1 455 пассажиров и 802 члена экипажа. Все они здоровы, сообщает оператор лайнера Holland America Line. Планировалось, что пассажиры высадятся с корабля в японской Иокогаме 15 февраля.

Госсекретарь министерства здравоохранения Камбоджи заявила, что, если пассажиры действительно здоровы, то, "конечно, им должны позволить провести каникулы в Камбодже".

Напомним, что у берегов Японии на карантине находится лайнер Diamond Princess, где коронавирусом заболели 174 человека. Среди заболевших есть и украинцы.

Также мы сообщали, что стала известна дата завершения карантина на Diamond Princess с больными украинцами на борту.