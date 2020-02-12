В среду, 12 февраля, по всей Украине проходит забастовка грузоперевозчиков. В частности, на улице Грушевского в Киеве стоят тягачи. Заблокированы подъезды к столице, участки некоторых трасс.

Об этом говорится в Facebook-сообществе и Telegram-канале "Киев оперативный".

Так, в Telegram появилось видео десятков тягачей на Грушевского.

Кроме того, опубликован ролик тянучки на Гостомельском КП возле Киева.

Видео: Facebook/ KyivOperativ

Затруднено движение и по одесской трассе.

Фото: Facebook/ KyivOperativ

У перевозчиков 16 требований. Они адресованы премьер-министру Алексею Гончаруку и касаются кадровой политики. В частности, протестующие требуют отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия, нормализации разрешений на международные перевозки, решения проблемы очередей на границе.

От Министерства инфраструктуры митингующие требуют:

1. Немедленно отменить неправовое электронное бронирование всех видов разрешений на перевозку грузов по территории иностранных государств.

2. Обеспечить нормирование предварительного распределения дефицитных разрешений (в частности, Австрии, Польши, Италии, Румынии, Турции, Венгрии, Финляндии).

3. Принять реальные меры совместно с Государственной таможенной службой Украины по обеспечению контроля использования разрешений и обеспечить общественный контроль порядка выдачи, использования и возврата разрешений.

4. Исключить повторные взвешивания транспортных средств.

5. Активизировать работу по пересмотру сроков проведения периодических медицинских осмотров водителей транспортных средств с учетом европейского опыта (с 1 до 5 лет).

6. Срочно решить внедрение положений Хартии качества, в первую очередь проведение аккредитации учебных центров и принятие правил организации системы начального и периодического повышения квалификации водителей.

7. Обеспечить действенный контроль Государственной службой Украины по безопасности на транспорте за соблюдением требований национального законодательства иностранными перевозчиками при выполнении международных автомобильных перевозок.

Как стало известно СМИ, активисты подавали заявку на участие в митинге, где указали, что акция будет бессрочной.

Ранее "Страна" писала, что участники протестов пригнали фуры под Кабмин.

Мы также сообщали, что в конце января словацкие автоперевозчики заблокировали 14 пограничных переходов с Польшей, Чехией, Венгрией и Украиной. Они считают, что дорожный налог, который платят предприниматели за проезд грузовиков по всей стране, слишком высок.