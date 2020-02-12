Facebook удалил три сети учетных записей с признаками "скоординированного недостоверного поведения" из России, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, всего за последние три года компания удалила более 3 млрд фейковых аккаунтов.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", сети учетных записей были несвязанные и включало страницы и группы, созданные для вмешательства со стороны иностранцев или правительства, что и является скоординированным недостоверным поведением в сетях Facebook и Instagram.

Первая группа оперировала в России и была ориентирована на Украину и соседние страны. Вторая возникла в Иране и была ориентирована в основном на США. Третья сеть возникла в Мьянме и Вьетнаме и была ориентирована на аудиторию Мьянмы. Каждая из них создала сеть учетных записей, чтобы "ввести в заблуждение других о том, кто они и чем занимались".

Компания удалила 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и четыре учетных записи Instagram за нарушение политики против иностранного или государственного вмешательства. При этом около 500 учетных записей подписались на одну или несколько из этих страниц, около 6150 аккаунтов присоединились, по крайней мере, к одной из этих групп, и около 100 человек подписались на одну или несколько из этих учетных записей Instagram.

"Люди, стоящие за этой деятельностью, выдавали себя за местных жителей и использовали поддельные учетные записи, некоторые из которых уже были обнаружены и отключены автоматизированными системами - для управления группами и страницами, публикациями и комментариями различного контента", - поясняется в сообщении.

За некоторыми учетными записями стояли люди, выдававшие себя за журналистов и пытавшиеся связаться с политиками, журналистами и другими общественными деятелями в регионе. Администраторы страниц и владельцы аккаунтов обычно размещали контент на русском, английском и украинском языках о местных и политических новостях, включая общественных деятелей в Украине, российские военные действия в Сирии, предполагаемые утечки информации из СБУ, связанные с этнической напряженностью в Крыму и падением малайзийского авиалайнера в Украине в 2014 году.

В Facebook сочли эту деятельность частью внутренних расследований, связанных подозрениями в отношении Россией в недостоверном поведении в регионе.

Как сообщала "Страна", Facebook выплатит $550 миллионов жителям штата Иллинойс за сбор биометрических данных.

По словам Марка Цукерберга, Facebook следит за пользователями по всему интернету даже в режиме офф-лайн ради их безопасности.