В Киеве женщина пыталась похитить чужого ребенка. Инцидент произошел на станции метро "Лукьяновская". Жертвой преступления едва не стал 5-летний мальчик. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"Уроженка Хмельницкой области схватила 5-летнего мальчика и потянула его за собой, но ей помешали мать ребенка и неравнодушные прохожие. Правоохранители задержали женщину в момент, когда она попыталась скрыться с места происшествия", - говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция

Уточняется, что 32-летнюю злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ведомости о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 146 (покушение на похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киевской области похищенного мужчину избили, пытали паяльником и оставили умирать, но он выжил.

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