В связи с распространением нового коронавируса, получившего название Covid-19, Министерство здравоохранения Украины провело переговоры с производителями защитных масок о создании запаса на несколько месяцев. Также в ведомстве утверждают новую методику расчета потребности в защитных масках.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Тему масок поднял во время круглого стола, состоявшегося 12 февраля, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Он заявил, что Минздрав оценивает потребность в средствах защиты и готовится к соответствующим закупкам.

"Мы провели несколько раундов оценки потребности в средствах индивидуальной защиты и медицинских изделиях для определенных учреждений. Сейчас в Минздраве утверждают новую методику для того, чтобы обеспечить месячный и трехмесячный запас средств индивидуальной защиты. Мы работаем с Госрезервом. Параллельно Минздрав формирует предложение о приобретении дополнительного оборудования на случай необходимости. Это респираторы, костюмы биологической защиты, аппараты для искусственной вентиляции легких и другое оборудование ", - сказал Ляшко.

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