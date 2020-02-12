Рост цен на нефть несколько замедлился после выхода данных о значительном повышении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:42 по Киеву подорожали на $1,81 (на 3,35%) - до $55,82 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $1,38 (на 2,76%) - до $51,32 за баррель. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

До публикации данных подъем цен составлял 4% у Brent и 3,5% у WTI. По данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю подскочили на 7,46 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали лишь рост на 2,3 млн баррелей. При этом Американский институт нефти (API), который получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе, сообщил о повышении запасов на 6 млн баррелей.

Между тем, по данным Минэнерго, запасы бензина на прошлой неделе сократились на 95 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,013 млн баррелей. Аналитики ожидали повышения запасов бензина на 700 тыс. баррелей и снижения дистиллятов на 900 тыс. баррелей.

ОПЕК понизила оценку роста спроса на нефть в 2019 году на 20 тыс. баррелей в сутки, на 2020 год прогноз ухудшен из-за коронавируса на 230 тыс. б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля. Теперь организация оценивает, что в прошлом году спрос на нефть составил 99,74 млн б/с, а в 2020 году он увеличится на 0,99 млн б/с - до 100,73 млн б/с.

Вспышка коронавируса в Китае в течение первого полугодия является основной причиной понижения оценки. По расчетам экспертов ОПЕК, спрос на нефть в КНР из-за эпидемии может сократиться на 200 тыс. б/с в первом полугодии.

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