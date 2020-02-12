Посольство США в Украине поблагодарило за партнерство уволенного с поста главы Офиса президента Андрея Богдана.

Также американские дипломаты выразили надежду на продолжение совместной работы по внедрению реформ в Украине с преемником Богдана Андреем Ермаком.

Соответствующий пост появился в Twitter посольства 12 февраля.

"Мы благодарим Андрея Богдана за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время. Мы надеемся на продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком", - сказано в записи пресс-службы ведомства в микроблоге.

Напомним, ротация на посту руководителя Офиса президента произошла 11 февраля. Хотя слухи о ней появились раньше.

"Страна" разбиралась, что означает для Украины назначение Ермака.