Глава фракции "Слуга нарда" Давид Арахамия в интервью "Стране" рассказал, что практикует трансцендентальную медитацию после того, как прошел курсы в Киеве. Но прибегает к ней только, когда хочет кого-то убить.

"Да, представляете, я медитирую! Никогда в жизни не думал, что смогу. Я очень энергичный, у меня куча мыслей и мне сложно ни о чем не думать. Но я пошел на курсы медитации в Киеве, в первый же день начал медитировать – очень круто. Это особая техника – трансцендентальная медитация" - рассказал глава фракции.

Он пояснил, что для этого садится, закрывает глаза и по кругу произносит некое слово, как мантру. И через две-три минуты все уходит.

"Вообще, чтобы хорошо себя чувствовать, нужно медитировать два раза в день. Утром, буквально двадцать минут после сна, и вечером, за три-четыре часа до сна. Это, кажется, очень мало, но у меня даже столько не получается абсолютно никак. Я медитирую только тогда, когда мне хочется кого-то убить" - поделился Арахамия, уточнив, что в Верховной Раде он не медитирует

"Один раз попробовал, а журналисты начали фотографировать и ржать, что Арахамия уснул" - пояснил он.

Ранее Арахамия заявил, что "Батькивщина" не повлияет на голосование за земельный закон.

Также он сказал, что готов дать воду Крыму в обмен на уступки Путина по Донбассу.