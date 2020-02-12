Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признал, что его слова о готовности дать воду Крыму в обмен на уступки Путина по Донбассу - его личная позиция. Свою позицию, озвученную в эфире телеканала, он объяснил в пяти пунктах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Арахаимии, его вчерашние слова о воде наделали много шума и сегодня он вынужден оправдываться за то, чего не было. "Понимаю, что мы живем в эпоху пост-правды, поэтому хочу рассказать обо всем по порядку:

1. В нашей фракции никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым. Наша позиция была и остается неизменной - Автономная Республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановления суверенитета над которой мы будем добиваться всеми законными способами;

2. Идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск из Донбасса - не моя. Если вы внимательно посмотрите эфир, то увидите, что такую ​​постановку вопроса озвучил ведущий и спросил, какое мое личное мнение по этому поводу. Вы можете в этом сами убедиться - посмотрите это видео 05 мин. 07 сек.

3. Вопрос был сформулирован так, что альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что считать это достаточным компромиссом. И трижды! повторил, что это моя личная позиция.

4. Вопрос компромиссов на самом деле очень сложный для нашего общества. Кто-то считает, что пусть лучше льется вода, чем проливается кровь солдат. Кто-то с этим категорически не согласен. Но все мы точно согласны с тем, что хотим лучшего будущего для своей страны, но не за счет уступок в вопросе суверенитета и территориальной целостности.

5. Сегодня, когда я не в прямом эфире, я скажу, что за таким якобы простым вопросом как вода, стоит серьезное юридическое и дипломатическое содержание. И на него нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. И пусть это будет для меня наукой на будущее.

Отдельно хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной.

Я рос в Николаеве, крымчане - наши соседи. Я очень люблю Крым, и мы никогда не допустим любых форм легализации незаконной аннексии наших территорий. Крым был, есть и будет частью Украины", - написал Давид Арахамия.

Фото: david.braun

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Крым не может быть объектом каких-либо разменов.

Ранее у помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова оценили заявление нового главы ОП Андрея Ермака о выборах на Донбассе этой осенью.