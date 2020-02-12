Сегодня в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По его итогам прозвучали крайне противоречивые заявления.

Украинская сторона заявила, что "практически" согласован развод войск на новом участке - в Гнутово. Однако в ОБСЕ это опровергли, а еще ранее представители "ДНР" заявили, что встреча окончилась ничем.

Для начала приведем версию Киева.

"Практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО", - сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер своей странице в Facebook по итогам заседания.

Однако спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау не подтвердила согласование разведения в районе Гнутово.

"Сегодня мы еще не решили окончательно эти вопросы. (...) Но переговоры продолжаются, и мне кажется, атмосфера была достаточно конструктивная", - сказала Грау.

Также она дала понять, что никаких решений сегодня не принято, и неизвестно, смогут ли что-то решить в следующий раз.

" Я не могу сказать, что будет дальше, будут ли какие-то решения на следующей встрече, но это, конечно же, очень важно и было бы желательно", - отметила она.

Отметим, что ранее в "ДНР" заявили об отстутсвии решения по новому участку разведения сил.

Интересно, что вчера Владимир Зеленский общался по телефону с Ангелой Меркель. Она была обеспокоена обстрелами на Донбассе.

Видимо, разговор происходил ввиду предстоящей Минской встречи. Этим и можно объяснить желание Киева показать хоть какой-то результат после заседания ТКГ.