Из-за действий директора НАБУ Артема Сытника государство получило только 234 млн от предложенных им 8 млрд грн при продаже активов VAB банка Фондом гарантирования вкладов.

Об этом заявил акционер Группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк. Заявление Бахматюка о продаже активов VAB банка ФГВФЛ было размещено на сайте Группы компаний "Укрлендфарминг".

"Хочу поздравить господина Сытника и всю его "гоп-компанию" с вчерашней "большой победой". Вчера Фонд гарантирования вкладов выпустил пресс-релиз, в котором заявил, что они продали все активы VAB банка за 234 млн грн. Я как акционер и два года назад, и совсем недавно обращался с официальными письмами, где предлагал рассмотреть возможность получить 8 млрд грн. Вместо этого бюджет получил только 234 млн", - заявляет акционер "Укрлендфарминг".

Олег Бахматюк считает, что ситуация вокруг компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" и его как акционера банка, который предлагает бюджету Украины значительно больше, чем от продажи за бесценок активов, сложилась не в интересах государства: "Я призывал и призываю: сохраните компанию, которая способна генерировать миллиарды налогов в государственный бюджет, в которой работает 27 000 украинцев и которая выплачивает миллиарды зарплат. И государство получило бы в 40 раз больше, чем получило при продаже активов на аукционе. Но директор НАБУ Артем Сытник и те лица, которые помогают ему в уничтожении компании, не заинтересованы в возвращении государству средств. Они заинтересованы только в собственном пиаре, удовлетворении собственных амбиций".

Напомним, что НАБУ объявило в розыск Бахматюка.

Также мы писали о том, что Бахматюк назвал незаконным объявление в розыск и готов общаться с правоохранителями через адвокатов.