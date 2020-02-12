Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который раньше давал 75% вероятности, что парламент распустят досрочно, выразил мнение, что досрочных парламентских выборов не будет. Об этом он сказал в интервью "Стране".

"Думаю, досрочных выборов не будет. Проводить сейчас целую предвыборную кампанию – это очень дорого, и еще неизвестно, какой результат мы получим. Сейчас у нас впервые в истории есть моно-большинство. Никто сейчас не может дать 100% гарантии, что мы наберем моно-большинство снова на досрочных" - сказал Арахамия.

Напомним, что ранее мы разбирались, объявит ли Владимир Зеленский о досрочных выборах в парламент после изменения Конституции.

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