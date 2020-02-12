В мае 2020 года завершается срок блокировки популярных российских интернет-ресурсов, в числе которых сервисы "Яндекса" и Mail.ru, соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", в отношении которых вводились санкции экс-президентом Петром Порошенко сроком на три года.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Напомним, ограничения от 17 мая 2017 года в отношении российской интернет-компании "Яндекс", а также Mail.Ru Group одобрил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Указ предписывал украинским интернет-провайдерам блокировать многие популярные российские интернет-ресурсы.

Блокировку для "Яндекса" продлили на три года еще в 2019 году.

Как сообщала "Страна", в СНБО опровергли снятие санкций с "Вконтакте" и "Одноклассников".

Напомним, Киев вошел в топ-3 региона Украины, где чаще всего пользуются Вконтакте.