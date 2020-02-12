Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что популярный Telegram-канал "Темный рыцарь", который сливает внутрифракционную переписку, ведут нардепы Александр Дубинский и Максим Бужанский.

Об этом Арахамия рассказал в интервью "Стране".

"Я матерюсь страшно. Этот язык для меня органичен. Но когда я понял, что какой-то условный "Темный Рыцарь" выливает нашу внутреннею партийную переписку, я стал гораздо сдержанней в своих выражениях. За это у меня есть реальная претензия к ребятам, которые в погоне за лайками не видят границ" - сказал Арахамия.

На вопрос, кто ведет Телеграмм-канал "Темный Рыцарь", он ответил: "Я думаю, что это Александр Дубинский с несколькими друзьями". Потом он добавил, что также думает на Бужанского.

"Возможно, гостевой автор – Бужанский, а основной – Дубинский" - сказал глава "Слуги народа".

Он пояснил, что пришел к убеждению, что "Темный Рыцарь" – это канал Дубинского окольными путями.

"А один раз он себя просто спалил. На YouTube канале Дубинского еще не догрузился ролик, а "Темный Рыцарь" его уже прокомментировал. Потом он это исправил, но было уже поздно. И еще был один момент. Историю с американским паспортом я сам им запустил. По большому секрету рассказал одному человеку. Темному рыцарю. Потом все смотрели, где этот фейк вылезет. Тупой фотошоп" - сообщил Арахамия.

Напомним, что ранее "Слуги народа" рассказали "Стране" о том, какие скандалы во фракции их потрясли больше всего за 100 дней.

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