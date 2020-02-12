Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявляет, что не намерен уходить с этой должности, хотя некоторые люди в Украине этого очень хотели бы. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я работал четыре года не для того, чтобы хотеть сейчас куда-то уйти. Если у кого-то есть желание, чтобы я ушел, значит, мы правильно все делаем, и я догадываюсь, у кого есть такое желание. Таких людей немного, и они как раз имеют влияние на отдельных депутатов, судя по их вопросам", - сказал он на заседании комитета Верховной Раде по вопросам антикоррупционной политики.

Сытник сказал, что есть прописанная законом о НАБУ процедура, которая предусматривает аудит, и в случае негативного результата можно инициировать вопрос об отставке директора Бюро в парламенте.

"Мне кажется, что кто-то очень спешит и пытается сделать это другим способом, или кто-то очень переживает, что вывод аудита все-таки будет не таким плохим для НАБУ, как они рассчитывают", - указал он.

Напомним, 7 февраля в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Постановление подписали 216 нардепов.

Согласно закону о НАБУ, Рада при наличии оснований и по предложению не менее трети народных депутатов может принять решение об увольнении директора Национального бюро с должности.

Ранее "Страна" писала о том, что директор НАБУ Артем Сытник в январе заработал почти 200 000 гривен.

Также мы сообщали, что у Зеленского рассказали о главных претензиях к главе НАБУ.