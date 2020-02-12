Западные страны выделяют Украине огромные суммы в виде безвозвратной помощи, в том числе на медицину. Однако они расходуются не по назначению и присваиваются многочисленными фондами.

Об этом рассказал в своем блоге на сайте "Корреспондент" директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.

По словам автора блога, в Украину заходят большие деньги на внедрение реформ, в том числе и на медицину. Причем это не кредиты и их не нужно возвращать с процентами. Однако несмотря на помощь, простые украинцы беззащитны перед большинством угроз, в том числе коронавирусом.

Филиндаш приводит данные за 2017 год, по которым в нашей стране реализовывалось 390 проектов на общую сумму 5,3 млрд долларов. Это примерно одна восьмая годового бюджета Украины. Однако львиная доля этих средств не пошла на благие цели, а была обналичена, осела в частных карманах грантоедов, пошла на вербовку представителей органов власти или вымылась через близкие к демократической партии США компании.

По информации Филиндаша, на здравоохранение в год Украине получает от 100 до 150 млн долларов зарубежной помощи. И почти ни копейки не было потрачено на редкие лекарства, уникальное оборудование или больницы. Эти деньги освоены теми, кто их должен был направить на лечение граждан Украины.

Автор блога рассмотрел схемы присвоения средств на борьбе с ВИЧ/СПИДом в Украине. Он напомнил, что в нашей стране только официально зарегистрировано 240 тысяч ВИЧ-позитивных людей.

На эти нужды правительство США выделяет 22 млн долларов. За эти деньги можно построить больницу будущего, открыть реабилитационный медицинский центр и так далее. Но благотворительная организация "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД" и международный благотворительный фонд "Альянс общественного здоровья" потратили деньги на другое при попустительстве Министерства здравоохранения.

Так, в плане закупок организаций на первом месте значатся расходы на сумму 287 тысяч долларов на проведение информационых кампаний. На втором идет раздача сувенирной продукции, флэш-накопителей, дисков, планшетов и мобильных телефонов.

"Мобильные телефоны в качестве сувениров? Кому?" - спрашивает Филиндаш.

Далее совсем немного выделено на закупку медицинских изделий и других товаров для диагностики - то есть рекламных тест-систем. Следующий пункт – закупка оборудования и мебели на 36 тыс. долларов. Причем не для больниц, а для исполнителей проекта.

Почти 1,7 млн долларов были потрачены на услуги переводчиков, аудиторов, на подготовку научно-методических материалов и информационно-консультационные услуги. 368 тысяч долларов – на проживание в отелях, питание, канцтовары, аренду офисных помещений. 86 тысяч долларов - на авиабилеты. Административно-технические расходы составили 333 тысячи.

Одобрила эти "валютные покатушки, перелеты, отели" исполнительный директор организации "Всеукраинская сеть людей, которые живут с ВИЧ/СПИД" Анастасия Деева. Она известна тем, что недолго была заместителем министра МВД.

Филиндаш привел еще один пример беззастенчивого присвоения денег американского донора USAID.

"Бюджет 23 млн долларов. Исполнитель "Делойт энд Туш ЮСК". И рядом с ним еще один "Делойт Консалтинг Оверсиз Проджект". Та же история... Уже расписано 4,3 млн. Как обычно, почти 200 тысяч долларов – это ноутбуки и всевозможные гаджеты. 3,4 млн долларов – это публикация материалов проекта, почтовые услуги. Коммунальные платежи офиса. Не знаю, что там за офис, если такие коммунальные платежи", - отмети автор расследования.

Еще 143 тысячи долларов потрачены на перелеты внутри Украины. 512 тысяч долларов - на проживание в гостиницах, аренду, питание на вербинарах и фокус-группах.

Как пишет Филиндаш, благодаря подобным фондам и организациям реформирование украинской сферы здравоохранения останется только в отчетах грантоедов.

Ранее "Страна" подробно рассказывала об упомянутой в блоге Филиндаша Анастасии Деевой.

Мы также приводили мнение депутата Олега Волошина о схемах грантоедов.