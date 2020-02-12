Жители Киева стали очевидцами того, как девушка выбрасывала вещи своего парня из окна. После своеобразного "выселения" экс-бойфренда под окнами ее квартиры оказалась куча хлама.

Об этом сообщает "Киев Типичный" на странице в Facebook.

Инцидент произошел на улице Институтской. Очевидцы сообщают, что девушка выбросила из окна вещи уже бывшего парня, из-за того, что он ее бросил. Ее задержали правоохранители за загрязнение города.

Напомним, президент Владимир Зеленский поменял главу Офиса президента, назначив вместо Андрея Богдана Андрея Ермака. Накануне увольнения Андрей Богдан расстался со своей девушкой Анастасией Сличной.

"Страна" писала о самых ярких выходках бывшего главы Офиса президента Богдана - от легендарных фото, на которых он что-то шепчет на ухо Зеленскому до выбитых зубов и поедания шаурмы на заправке.