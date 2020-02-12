Сотрудники Службы безопасности Украины, которые проходят по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, не являются на допросы. Они проигнорировали вызовы уже дважды.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов.

"Друзья, информирую, что сотрудники СБУ, проходящие по делу об убийстве Павла Шеремета, уже дважды не явились на допросы к следователям полиции. Напоминаю, что СБУ также ни разу не прокомментировало аудио и другие доказательства причастности её сотрудников к сокрытию этого убийства", - написал известный адвокат.

Также Портнов напомнил подписчикам канала, что власть сохранила на всех ключевых постах в СБУ тех, кто в последний месяц был разоблачен в контактах с подозреваемыми в убийстве Шеремета и тех, кто при Порошенко руководил подразделениями, отвечавшими за радикалов.

Как писала "Страна", 14 февраля Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты на решение суда о продлении содержания под стражей подозреваемой в убийстве журналиста Юлии Кузьменко.

Также мы рассказывали, что сегодня Нацполиция опубликовала новые данные по делу об убийстве Шеремета.