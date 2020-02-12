В Киеве 29-летний виновник ДТП, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, приговорен к 7 годам 3 месяцам лишения свободы. Дорожное происшествие произошло вечером 9 марта 2019 на улице Обороны Киева в Святошинском районе столицы. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

Уточняется, что водитель автомобиля Mazda, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, съехал на обочину и совершил наезд на пешехода. Он оказал помощи пострадавшему мужчине, оставил его на дороге, а сам скрылся с места происшествия.

В тот же день водитель Mazda был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Также выяснилось, что он уже не раз привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) и ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Приговором Святошинского районного суда Киева виновник ДТП приговорен к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

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