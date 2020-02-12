В Запорожской области, где в январе гриппа скончалось два человека, зафиксировали еще три смерти. Несчастье случилось с пациентами, которые находились в группе риска - двое женщин страдали сахарным диабетом и хроническими болезнями сердечнососудистой системы, а подросток имел врожденные проблемы нервной системы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Две пожилые женщины и девушка-подросток скончались от осложнений гриппа с 5 по 10 февраля. В ходе вирусологических исследований, проведенных еще при жизни женщин, у них выявлен РНК гриппа "А". Эпидемиологи устанавливают тип вируса умершей девочки", - сообщила заведующая отделением Запорожского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Марина Колерова.

Напомним, до этого в Запорожской области от осложнений гриппа скончалась 51-летняя женщина и роженица, ребенка которой удалось спасти.

Также мы сообщали, что в Днепропетровской области после осложнений от гриппа умер 37-летний мужчина.