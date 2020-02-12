Из-за роста цена на газ в январе 2020 года украинцы заплатят за жилищно-коммунальные услуги больше, чем в декабре 2019 года. Но в феврале ситация изменится и сумма снизится.

Так заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга после заседания правительства в среду, 12 февраля. Хотя ранее он обещал скидки уже в январе.

"Сейчас по итогам января, платежка по сравнению с декабрем будет немного выше. По разным причинам. Ведь объем потребления (газа) увеличился, цена на рынке выросла", – сказал Гончарук.

Премьер заявляет, что платежки увеличились из-за того, что выросла цена на газ для населения. Как уверяет Гончарук, в феврале ситуация изменится и платить придется меньше.

"Сейчас то, что мы видим, это то, что цены на газ продолжают снижаться. Мы это точно обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. То есть в декабре она (цена на газ) была минимальная, в феврале она будет самой низкой за всю зиму", - заявил премьер-министр.

Напомним, что ранее мы писали, что платежки за отопление для украинцев в январе оказались выше, чем в декабре.

Напомним, что в Украине вода подорожает на 15-20%.

Также мы писали о том, что разделение платежек за газ на две части не повлияет на общую стоимость коммунального платежа.