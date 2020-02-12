Экс-губернатор Харьковской области Юлия Светличная, чье место в областной госадминистрации занял бывший депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер, намерена баллотироваться в Раду по его округу №179 на промежуточных выборах в парламент.

Об этом Юлия Светличная сообщила на своей странице в Facebook.

"Приняла решение принять участие в выборах. 179 округ, много сотрудничали с людьми, но и еще много чего необходимо сделать. Продолжим", - написала Светличная.

Будет ли она самовыдвиженцем или кандидатом от какой-либо партии, экс-губернатор не уточнила. Отметим, что по состоянию на утро среды ЦИК зарегистрировала 10 кандидатов на промежуточных выборах в Раду в округе №179. Среди них экс-министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка ("ВО "Свобода"), а также Виктория Алексейчук ("Слуга народа"), которая в июле 2019 года на парламентских выборах не прошла в Раду по 174 округу (Харьков).

Скриншот: Facebook/ Юлія Світлична

Напомним, Юлия Светличная, которая до того была заместителем губернатора, в 2016 году возглавила Харьковскую ОГА.

В начале ноября 2019 года президент Владимир Зеленский назначил губернатором Харьковской области Алексея Кучера. Кучер на выборах в Раду летом прошлого года прошел в парламент по округу №179 от партии "Слуга народа".

После этого Юлия Светличная претендовала на пост заместителя секретаря СНБО, однако не получила эту должность.

После назначения он сложил мандат, а в Харьковской области назначили довыборы в Раду, чтобы заменить Кучера. ЦИК объявила, что они должны состояться 15 марта.

Также мы писали, что "Слуга народа" выдвинула кандидатом на выборах в Раду по харьковскому округу невестку экс-замгубернатора Викторию Алексейчук.