Правоохранители блокировали деятельность незаконного нефтеперерабатывающего завода и пяти автомобильных заправочных станций (АЗС) в Кривом Роге. Об этом сообщается на сайте ГУНП Днепропетровской области.

"10 февраля сотрудники полиции в рамках открытого уголовного производства провели санкционированные обыски на территории нефтеперерабатывающего завода и на территориях незаконной сети АЗС в разных районах Кривого Рога", - говорится в сообщении.

Во время обысков обнаружены заполненные нефтепродуктами емкости, оборудование и транспорт для перевозки незаконно изготовленного топлива. Правоохранители отобрали образцы горючего, для проведения экспертизы.

Фото: dp.npu.gov.ua

Сейчас устанавливаются владельцы и лица, причастные к организации незаконного бизнеса на территории Кривого Рога и Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины.

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