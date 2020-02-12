В Украине и России активно обсуждают возобновление поставок воды в Крым.

Прошлая украинская власть в этом вопросе была категоричной: "Сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить".

Однако начиная с прихода Зеленского внутри властной команды начались раздаваться голоса в пользу идеи вернуть Крыму воду - пусть и на коммерческой основе. Хотя и с множеством оговорок, которые для той же России вряд ли будут приемлимыми.

В последний раз тему снова подняли "Слуги народа". Зачем это делается - разбиралась "Страна".

Проблема воды в Крыму

Вопрос нехватки украинской воды снова возник в Крыму на фоне теплой осенне-зимней погоды.

Малое количество осадков вызвало пересыхание местных водохранилищ. В итоге Симферополь на днях был в шаге от введения чрезвычайных мер – однако пролившийся кстати дождь позволил закрыть вопрос. Причем сразу до конца весны.

Стратегически же решить проблему без украинской воды будет все равно нелегко. До 2014 года, пока Украина не перекрыла вентиль, полуостров пользовался Северо-Крымским каналом, построенным еще при СССР. Он черпает воду из Каховского водохранилища в Херсонской области.

Оттуда Крым получал 90% воды. Причем шла она не столько на потребности населения, сколько на нужды ирригации для сельского хозяйства, а также для промышленности.

Поэтому из-за перекрытия украинского "крана" в Крыму почти перестали выращивать рис и кукурузу, которые нуждаются в постоянном поливе.

Да и прогремевшая в позапрошлом году проблема с заводом "Титан" в Армянске была как раз следствием нехватки воды: она нужна была для кислотного отстойника, однако из-за нехватки жидкости вредные выбросы липкой пылью осели по всему городу. После чего пришлось эвакуировать семьи с детьми.

Вообще степной север полуострова сильнее всего страдает от нехватки воды. Хотя, повторимся, население Крыма более-менее обеспечивается за счет внутренних ресурсов. Работают два основных водохранилища: одно у Севастополя, второе у Симферополя. Оба наполняются за счет рек, подземных источников и осадков.

Третье водохранилище – Межгорное – сильнее всего пострадало после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. На данный момент реализуется проект по наполнению Межгорного водой из речек Альма и Кача.

В целом же пока стратегия России в том, чтобы максимально "прокачать" крымскую систему водоснабжения и минимизировать транспортные потери. А также перенаправить в хранилища реки, которые раньше не использовались для водоснабжения.

Кроме того для северного Крыма массово строятся станции очистки подземной воды, также прорабатываются проекты опреснения морской.

Тем не менее, хоть от жажды Крым не умирает, это не снимает, как видим, вопроса нехватки воды, скажем, при экстремальных погодных условиях. А также не решает пока проблем той же ирригации.

То есть идеальным решением по логистике было бы договориться с Украиной о поставках воды.

Начало обсуждений при Зеленском

Новый виток общения по данному вопросу произошел по инициативе самих крымчан.

В августе власти полуострова заявили, что собираются просить президента Путина начать переговоры с Украиной. В частности, о запуске на полуостров воды из реки Днепр, которая берет свой исток в России.

"Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода идет с территории РФ", - заявил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Он добавил, что вода из Днепра позволит решить многие вопросы в северной части аннексированного Россией полуострова.

Однако, представитель Зеленского по Крыму Антон Кориневич в стиле времен Порошенко ответил, что пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. А экономику и военные базы оккупантов Украина подпитывать водой не обязана.

В России же после этого заявили, что Крым не нуждается в украинской воде, а водообеспечение полуострова успешно ведется за счет местных ресурсов.

Руководитель Российского федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов в октябре заявил, что переговоры по поставкам воды на полуостров не нужны, поэтому на сегодняшний день не ведутся. По его словам, "нужды питьевого водоснабжения, водообеспечения промышленности полностью обеспечены за счет местных ресурсов".

При этом Кириллов признал, что потери воды по-прежнему сохраняются и необходимо и дальше заниматься ремонтом водопроводных сетей и сооружений. По его словам, сейчас "это только начало пути", и "ситуация по-прежнему требует большого внимания".

Новые предложения "слуг народа"

Однако совсем недавно эта риторика поменялась - причем с обеих сторон. 1 февраля председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов заявил, что Украина может начать продажу пресной воды в аннексированный Крым.

"Была идея продавать воду. Израильтяне продают воду практически в воюющую страну (Израиль поставляет воду в Палестину - Ред.), они зарабатывают. Они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию", - сказал он, уточнив, что речь идет о нуждах Крыма.

В этот же день российские представители заявили, что идея Украины об открытии Большого Крымского канала для продажи воды на территорию Крыма является верной.

"В Херсонской области поднимается уровень грунтовых вод из-за того, что вода не проходит. То есть там убыток идет прямой. Ущерб наносится сельскому хозяйству Украины. Они могли бы зарабатывать деньги. Это бы (продажа воды - Ред.) пошло на пользу обеим странам, потому что установились бы контакты более-менее на региональном уровне", - заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он уточнил, что объемы воды, которые будет поставлять Украина, будут использованы в сельском хозяйстве.

Правда, его коллега, сенатор Сергей Цеков заявил, что Россия не готова приобретать воду по любой цене: "Конечно, иметь нечто гарантированное с точки зрения водоснабжения было бы правильно, но на поклон к Украине мы не будет идти. Если предложат, будем договариваться по цене. Естественно, по цене здравой, а не по той, по которой они хотят".

Продлжил эту заочную дискуссию глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он согласился бы пустить воду в Крым при условии уступок со стороны Путина по Донбассу.

"Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины… Если это будет этакий обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей, и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел", - сказал Арахамия.

То есть он дал понять, что можно было бы пустить воду в Крым после того, как что-то решится по Донбассу.

Правда, после этого глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обвинил Арахамию в торговле украинской территорией.

Чубаров отметил, что украинская сторона не должна решать военный конфликт на Донбассе за счет уступок по Крыму.

"Какие-то арахамии будут торговать нашей территорией! Если кто-то в государстве допускает, что можно сдать целостный народ крымских татар, сдать украинцев, а их там аж 500 тысяч. Нельзя допустить того, чтобы государство продало нас за воду, за какие-либо комбинации по Донбассу", - сказал глава Меджлиса.

В России же заявили, что готовы рассматривать предложения Украины по воде, если они поступят. "Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению - на коммерческой или на иной основе - они могут быть рассмотрены", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Однако после окрика от Чубарова и поддержавших его порохоботов, Арахамия написал "покаянное письмо" в Facebook.

Из конкретики в нем то, что вопрос восстановления водоснабжения в Крым никогда не поднимался во фракции "Слуга народа". А его фрмула "верните Донбасс - получите воду в Крым" были вырваны из контекста. Вообще это лично его позиция, и территорией он торговать не намерен.

Точку в этой истории сегодня попытался поставить глава Офиса президента Андрей Ермак, который опроверг переговоры с россиянами по воде для Крыма. Однако дыма без огня не бывает. Заявления Арахамии и Аристова говорят о том, что какие-то торги вокруг воды для полуострова идут.

Что означают заявления по воде для Крыма

Разговоры о том, что можно в принципе открыть кран для полуострова, начались ближе к новому назначению в Офисе президента. Его главой стал главный переговорщик Зеленского с Россией - Андрей Ермак.

Многие расценили это как пас России: Ермак на связи с бывшим вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, который недавно перешел на работу в администрацию Путина.

Благодаря этому контакту были достигнуты те сдвиги, которые мы видели за последнее время: и по Донбассу, и по газовым делам.

Ходят упорные слухи о том, что диалог также ведется по теме поставок воды в Крым. О чем сегодня у Ермака даже спрашивали журналисты. И, хотя он заявил, что с Козаком этой темы не обсуждал, это не прозвучало, как прямое опровержение факта таких переговоров.

Если они действительно ведутся, то у заявлений Аристова с Арахамией может быть две причины:

1. Зондаж общественного мнения и проверка реакции оппонентов Зеленского.

2. Спойлер идеи поставок воды в Крым. Чтобы заранее поднять волну недовольства и сбить любые возможные договоренности.

Вторая версия кажется ближе к истине - поскольку реакцию на зондаж предугадать было бы нетрудно: возмутились все, кто и должен был. То есть сторонники Порошенко, националисты и крымскотатарские активисты, живущие в Киеве.

При этом вряд ли у остального населения Украины могут быть какие-то возражения к поставкам воды в Крым. Точно так же Украина продает воду и в "ЛДНР". А если копнуть дальше - то покупает у страны-агрессора газ, уголь и многое другое.

Да и с чисто человеческой точки зрения блокировать воду - предмет первой необходимости - это за гранью гуманизма. Страдают от нехватки воды прежде всего граждане Украины (юридически каждый крымчанин для Киева - гражданин Украины).

И на этом объяснении Зеленский вполне может, не обращая внимания на протесты меньшинства, пустить в Крым воду. Тем более, что полуостров готов за нее платить. Отплатит поддержкой и избиратель - ведь это будет реальный шаг на пути к миру, а не бесконечные декларации о намерениях, которые с каждым днем получаются у Зе все менее убедительными.