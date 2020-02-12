В Петербурге 32-летняя женщина сбежала из изолированного бокса, куда ее поместили с подозрением на коронавирус. Она взломала замок и убежала домой. Теперь ей грозит штраф в размере 500 рублей.

Инцидент произошел в пятницу, 7 февраля, сообщает НТВ. Она заявила, что выбралась на свободу благодаря знанию точных наук - петербурженка замкнула электроцепь и взломала замок. Теперь женщина находится дома. По ее словам, из полиции и больницы ей никто не звонит.

Известно, что женщина вернулась из Китая в конце января. А через несколько дней у нее заболело горло. Тогда она обратилась к врачам, а комиссия из Роспотребнадзора отправила ее на 14-дневный карантин.

Городские власти уже обратились в полицию. По статье "Невыполнение предписания органа, осуществляющего государственный надзор" петербурженке может грозить штраф в 500 рублей.

Ранее в петербургскую больницу привезли мужчину с подозрением на новый коронавирус.

Также стало известно, что коронавирус проник в Россию, когда пассажирка прибыла из Китая и была госпитализирована в Хабаровске.

Ранее "Страна" подробно разбирала, что известно о новом вирусе. Мы рассказали о его симптомах, а также коснулись темы дискуссий в мировом сообществе относительно заболевания.