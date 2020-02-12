В Португалии арестованы банковские счета самой богатой женщины Африки, дочери бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш, которую подозревают в коррупционных преступлениях и у которой обнаружили российское гражданство.

Об этом со ссылкой на издания "Диариу ди нутисиаш" и "Динейру виву" пишет "Интерфакс".

Судебные власти Португалии подтвердили, что прокуратура распорядилась заморозить счета бизнесвумен Изабел душ Сантуш в рамках запроса международного сотрудничества с судебными властями Анголы. Кроме того, в Португалии заморожены счета ее супруга - конголезского бизнесмена Синдики Доколо, а также ее бизнес-партнера Паулы Оливейры. Речь идет о счетах в банках Eurobic, CGD, Millennium BCP и BPI.

Напомним, отец душ Сантуш - Жозе Эдуарду душ Сантуш - руководил Анголой 38 лет. В 2016 году он назначил дочь главой государственной нефтяной компании Sonangol, однако в 2017 году новый президент страны Жоау Лоуренсу освободил ее от этой должности. Forbes оценивает состояние Изабел душ Сантуш в $2,2 млрд и называет богатейшей женщиной Африки.

Изабел душ Сантуш покинула Анголу после того, как ее отец ушел в отставку. В декабре 2019 года суд Луанды заморозил ее банковские счета и арестовал активы в связи с антикоррупционным расследованием, которое ведется в отношении членов ее семьи. Сама она отрицает причастность к коррупции. В январе душ Сантуш обвинили в Анголе в растрате средств в годы, когда она возглавляла государственную НК Sonangol.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, как с подачи "Нафтогаза" суд арестовал счета SPV-компании, которая выпускала облигации "Газпрома" в японских иенах.