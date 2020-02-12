Уже с 2021 года правительству Украины придется выплачивать кредиторам компенсацию за списанные в 2015 году $3,8 млрд госдолга.

Учитывая, что по предварительным данным рост ВВП составляет 3,2%, первый транш может потянуть на $42 млн.

Об этом в своей статье пишут Украинские новости.

Эту сумму придется выплатить 31 мая 2021 года. Если бы экономика росла сильнее, то сумма дополнительных выплат по госдолгу была бы больше.

Увеличение долговой нагрузки можно было постепенно сокращать с 2016 года минимум двумя путями: таргетированием ВВП и выкупом долговых бумаг, но никто этого не делал. Сейчас, учитывая амбициозные планы премьера Алексея Гончарука увеличить рост ВВП на 40% за 5 лет каким-то образом реструктуризировать выплаты на более выгодных условиях для страны вряд ли удастся.

Темпы роста ВВП по итогу 2019 года, возможно, будут ниже ожидаемого результата в 3,3%, однако все-таки превысят 3%.

А это означает, что уже с 2021 года Украине придется проводить дополнительные выплаты по внешнему долгу - фактически, погашать списанные в 2015 году $3,8 млрд. Тогда в условиях критической нехватки средств на выплату долгов в период 2015-2023 г.г. Украина договорилась с кредиторами о реструктуризации $19,3 млрд и списании 20% этой суммы ($3,8 млрд).

Выплата остальной суммы была перенесена на 2019-2027 годы с увеличением купона с 7.22% до 7,75%. В качестве компенсации списанной суммы Украина выпустила новые бумаги (инструмент возобновления стоимости, - Value Recovery Instrument, VRI или варранты) на период в 2021 по 2040 год без номинальной стоимости, но привязанные к росту ВВП. При росте в пределах от 3% до 4% кредитору надо выплачивать 15% от суммы, превышающей 3%. Если рост более 4%, то к выплате добавляются 40% от суммы, превышающей 4%, но в период 2021-2025 годов размер общей выплаты не может превышать 1%ВВП.

По информации издания, рост экономики по предварительным подсчетам составит 3,2%. Разница не очень большая, и к тому же, эта цифра может немного измениться в марте, когда Госстат даст уточненные данные по ВВП.

Практически такая же ситуация была и годом раньше. В феврале 2019 года премьер-министр Владимир Гройсман озвучил рост ВВП за 2018 год в 3,2%, а в марте Госстат увеличил показатель на 0,1% - до 3,3%. Но на этот раз информация от источников агентства в финансово-экономическом блоке правительства разнится. Один из собеседников говорит, что рост все-таки будет в размере 3,3%, другой - что до 3% можно и не дотянуть, поскольку оценка негативного влияния на экономику от падения промпроизводства в четвертом квартале (7,7%) может увеличиться. Последнее слово за Госстатом, и скажет он его в конце марта.

Данные по ВВП за год Госcтат публикует в марте следующего года. Выплаты по внешним долгам предусмотрены в госбюджете, который утверждается до наступления бюджетного года. Следовательно, суммы выплат по VRI по итогу 2019 года можно окончательно посчитать после марта 2020 года и внести в бюджет 2021 года.

По предварительным расчетам руководителя аналитического департамента инвестиционной компании Concord Capital Александра Паращия при росте ВВП в 2019 году в 3,3% по варрантам (варрант - ценная бумага, дающая ее владельцу право на покупку некоторого количества акций на определенную будущую дату по определенной цене - Ред.) придется выплатить кредиторам 1,56 млрд грн. Эта первая выплата, согласно условиям реструктуризации, должна быть проведена 31 мая 2021 года. Если рост ВВП будет 3,2%, то сумма выплат сократится на треть - до 1,04 млрд грн ($41,6 млн. по нынешнему курсу). То есть, каждые 0,1% роста ВВП в пределах 3-4% будут увеличивать размер внешних выплат по долгам на 0,52 млрд грн или по нынешнему курсу - на $21 млн. То есть, если бы рост экономики в 2019 году достиг 4%, то дополнительные выплаты составляли бы при грубом подсчете $210 млн.

Напомним, что в 2019 году валютный госдолг Украины вырос почти на 6 миллиардов долларов.

Также мы писали о том, что Украина запустила процесс выпуска евробондов на 1 млрд евро.