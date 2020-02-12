В четверг, 13 февраля, в Украине ожидается пасмурная погода с осадками лишь на севере, востоке и в Полтавской области. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью на всей территории страны ожидается легкий мороз - до -3 градусов. Днем снова вернется уже традиционная для нынешней зимы плюсовая температура.

Теплее всего завтра днем будет в Николаевской и Одесской областях, где воздух прогреется до + 6-8 градусов. Холоднее всего в дневные часы - на востоке, где температура будет балансировать на уровне от -1 до +1. На остальной территории Украины - от +1 до +5 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

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