Вечером в среду, 12 февраля, в Киеве неизвестный сообщил о том, что Центральный железнодорожный вокзал заминирован. После этого его работу временно ограничили.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

В сообщении уточняется, что анонимное сообщение о минировании вокзала поступило около 16:50. После этого всех сотрудников и пассажиров срочно эвакуировали. Сейчас объект проверяют взрывотехники и кинологи с собаками.

Уточняется, что ЧП не повлияло на расписание поездов: они курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилежащие к центральному зданию подземные переходы.

Скриншот: Facebook/ Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia

Напомним, недавно Деснянский районный суд Киева приговорил к 2 годам лишения свободы 33-летнего жителя Чернигова за то, что мужчина сообщил в полицию о "заминировании" станции метро "Нивки".