Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с Европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, который пообещал защищать языковые права нацменьшинств в Украине.

Однако в пресс-релизе Офиса президента о результатах встречи не упоминается об обсуждении проблем нацменьшинств.

На встрече речь шла о процессе реформ и сотрудничества. Среди вопросов, обсужденных с комиссаром, названы подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о так называемом промышленном безвизе, углублении сотрудничества в цифровой сфере, взаимодействие в рамках "Европейского зеленого соглашения", начало системного обновления приложений к Соглашению об ассоциации. Зато об обсуждении проблемы национальных меньшинств в официальном сообщении не упоминается.

Напомним, Варгеи второй день находится с визитом в Киеве. В ноябре прошлого года Европарламент утвердил комиссара от Венгрии. Ему поручили заниматься украинскими реформами.

Также "Страна" сообщала, что власти Венгрии пообещали не блокировать вступление Украины в НАТО взамен на права нацменьшинств.