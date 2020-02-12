Звезда боевиков 90-х и фильмов "Универсальный солдат", "Инферно", "Двойной удар" 59-летний Жан-Клод Ван Дамм, чью фирменную растяжку между БелАЗами выполнил белорусский каскадер, раскрыл секрет безупречной формы: тренировки в спортзале 4-5 раз в неделю и общение с друзьями. Он начал заниматься спортом, когда ему было всего 9 лет.

Об этом звездный актер рассказал в интервью Daily Mail.

Ван Дамм признался, что атлетичное телосложение - его жизненный выбор, но для полноценной жизни одного спорта недостаточно. Ему необходимо также общение с друзьями. "Некоторые люди хорошо питаются, не ложатся спать поздно, ходят в зал. Это жизненный выбор. Думаю, я нахожусь где-то посредине: на 70% хороший, остальные 30%... мне нужно быть диким, - сказал актер. - Я так много тренируюсь, так много путешествую, и если бы я не развлекался со своими друзьями по вечерам… я не говорю о вечеринках, я не пью, не хожу на дискотеки. Мне 59, все это в прошлом".

По словам Ван Дамма, любой, кто хочет стать стройным, должен начать с малого. "Мне нужно быть в форме, мне нужно тренироваться четыре или пять раз в неделю, мне нужно выходить на улицу. Но вам просто нужно запускать программу два раза в неделю. Любой, кто хочет прийти в себя, должен начать с малого, и в конечном итоге его тело "захочет большего", - рассказал он.

"Если вы начинаете тренироваться, если у вас избыточный вес или вы никогда раньше не тренировались, вы идете в тренажерный зал и начинаете с малого, например, полчаса занятий дважды в неделю будут достаточными. Медленно, но со временем тело будет хотеть большего. Также это касается людей, которые ранены или получили травму", - говорит он.

Ван Дамм сказал, что начал заниматься спортом, когда ему было всего девять лет, и с тех пор в нем не угасала любовь к боевым искусствам. Он также сообщил, что хочет попрощаться с кино последним эпическим боевиком. "Я хотел бы сделать еще один, финальный и эпический, большой фильм о боевых искусствах. Это будет отличный фильм ... Я хочу снять его в Австралии", - сказал актер.

Ван Дамм с турецкими друзьями. Фото: jcvd/Instagram

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