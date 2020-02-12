В Днепре внезапно скончался за рулем водитель такси, который обслуживал заказ и вез пассажиров в салоне авто. Инцидент произошел вечером 11 февраля на улице Кониского. Пассажирам пришлось останавливать потерявший управление автомобиль с помощью ручного тормоза. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Как рассказали люди, которых вез таксист, они заметили, что водитель вдруг потерял сознание. После того, как пассажирам удалось остановить машину с помощью ручного тормоза, они вызвали скорую и полицию.

Приехавшие на место ЧП медики констатировали смерть 58-летнего водителя такси. Данных причинах смерти мужчины пока нет.

По предварительной информации, таксист в этот день жаловался на плохое самочувствие, но все же вышел на работу.

Ранее "Страна" писала о том, что в Николаеве девушка не смогла расплатиться за такси и позвала отца с ружьем.

Также мы сообщали, что в Днепре таксисты раздели и отправили идти домой голым пьяного пассажира, у которого не было денег расплатиться за поездку.