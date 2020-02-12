Назначенный Кабмином в январе на должность исполняющего обязанности главы Одесского припортового завода Николай Синица попросил Фонд госимущества уменьшить ему зарплату. Так, новоназначенного руководителя не устраивает слишком большой оклад.

Об стало известно из текста письма Синицы в Фонд, опубликованного изданием "Вести".

Так, согласно контракту, заработная плата главы правления ПАО "Одесский припортовый завод" должна составлять 60 минимальных окладов работников предприятия (около 630 тысяч грн).

Фото: Вести

"Считаю, что финансовое состояние предприятия не позволяет в настоящее время выплачивать мне заработную плату, установленную Контрактом", - заявил Синица и попросил Фонд определить ему оклад в 60 тысяч, как у предыдущего руководителя завода Сергея Назаренко.

Ранее "Страна" в материале "Подешевел в десять раз", выяснила как власти "убили" Одесский припортовый завод и кому его теперь хотят продать.

Также мы писали, что "Одесский припортовый завод" стоит первым в очереди на приватизацию.