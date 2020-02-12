Специальная антикоррупционная прокуратура проверяет наличие российского паспорта у бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко, который попросил политического убежища в Германии.

Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий во время отчета на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, сообщает "Укринформ".

"Вчера мы уже со СМИ узнали, сейчас проверяем по своим каналам процессуальным, что у Онищенко, оказывается, российский паспорт все это время был", - отметил Холодницкий. Он добавил, что дело Онищенко отложено до мая в связи с необходимостью передачи повестки в Германию.

Напомним, Онищенко летом 2016 года бежал из Украины. Он является фигурантом так называемого "газового дела" и обвиняется в хищении более 1,6 миллиарда гривен. Это уголовное производство по факту хищения государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом "Укргаздобыча".

Следствием действия этой коррупционной схемы стали убытки государству в размере примерно три миллиарда гривен. В результате этой коррупционной схемы государству нанесен ущерб в размере около 3 млрд грн. Досудебное расследование в этом уголовном производстве на основании постановления следственного судьи осуществлялось в порядке специального досудебного предварительного расследования, предусмотренного главой 24-1 УПК Украины.

Как сообщала "Страна", в декабре 2019 года стало известно, что Онищенко 29 ноября задержали в Германии по запросу украинских правоохранителей. Он может согласиться на экстрадицию в Украину, где даст показания на экс-президента Порошенко.

Ранее САП официально подтвердила, что Онищенко находится под стражей в Германии.