Народные депутаты Украины прибыли на КПВВ "Чонгар" в Херсонскую область, где на границе с аннексированным Крымом пройдет выездное заседание комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий. Об этом сообщает Укринформ.

Нардепы осмотрели режимную и сервисную зоны КПВВ и дошли до так называемой "нулевки".

"Предлагаю начать осмотр нашего временного КПВВ именно с этой границы, где стоит наш флаг, а далее двигаться и оценивать, как работает КПВВ, все службы, таможенники, пограничники. И, собственно, сегодня мы ожидаем, что на КПВВ состоится заседание Комитета и будут рассмотрены те вопросы, которые в течение двух дней депутаты изучают на территории нашей области", - отметил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Вместе с народными депутатами с работой ЦПАУ, который работает в настоящее время в тестовом режиме, с работой таможенников и пограничников знакомятся министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Народные депутаты также общались с людьми, пересекавшими админграницу и интересовались, довольны ли они условиями, которые созданы на КПВВ, где в прошлом году провели реконструкцию.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле отреагировали на идею обменять Донбасс на подачу воды в Крым.

Также мы сообщали, что с 9 февраля вступили в силу правила по упрощенному пересечению админграницы с Крымом для детей.