Ежегодно мировая экономика теряет 2,9 триллиона долларов из-за загрязнения воздуха, вызванного сжиганием ископаемого топлива. Ежедневные потери составляют 8 миллиардов долларов.

Об этом свидетельствуют данные совместного доклада организации Greenpeace и Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Так, потери достигают около 3,3% мирового ВВП. Больше всего из-за сжигания ископаемого топлива страдают Китай (900 млрд долларов), США (600 млрд долларов) и Индия (150 млрд долларов). Также одни из самых ощутимых потерь у Германии - 140 млрд долларов - и Японии – 130 млрд долларов.

По данным Greenpeace, сжигание угля, нефти и газа вызывают проблемы со здоровьем. Они могут привести к 4,5 млн преждевременных смертей в мире каждый год. Ежегодно 40 тысяч детей умирают, не дожив до пяти лет, из-за воздействия мелкодисперсных взвешенных частиц, которые попадают в воздух в результате сжигания угля и других видов ископаемого топлива (частицы сажи и т.д.).

По мнению экспертов Greenpeace, решить проблему загрязнения воздуха можно путем перехода на возобновляемые источники энергии и поэтапного отказа от автомобилей, работающих на дизельном топливе.

Кроме того, для предотвращения глобального изменения климата необходимо сворачивать существующую угольную и нефтегазовую инфраструктуру и переходить на возобновляемые источники энергии.

По данным аналитиков Oxford Economics, в отсутствие усилий по ограничению выбросов парниковых газов температура Земли к 2050 году может повыситься еще на 2 градуса, что чревато сокращением мирового ВВП на 2,5-7,5%.

Напомним, по состоянию на январь концентрация вредных веществ в воздухе Киева превысила норму в три раза.