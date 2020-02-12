Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему коммунальные платежи за январь оказались значительно выше декабрьских. По его словам, коммунальные услуги подорожали из-за роста цен на газ и потребления, но в феврале будут самыми низкими за всю зиму.

Об этом Гончарук заявил после заседания Кабмина в среду, 12 февраля.

Он отметил, что по итогам января, платежка по сравнению с декабрем будет немножко выше. "По разным причинам. Ведь объем потребления увеличился, цена на рынке выросла", - сказал он и добавил, что в феврале платежка будет ниже.

"Она будет ниже чем в декабре. Сейчас то, что мы видим, это то, что цены на газ продолжают снижаться. Мы это точно обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. То есть в декабре она была минимальная, в феврале она будет самой низкой за всю зиму", - сказал он. Гончарук также заявил, что "по итогам этой зимы украинец заплатит значительно меньше, чем прошлой зимой".

Ранее Гончарук заверил, что разделение платежек за газ на две части не повлияет на общую стоимость коммунального платежа.

Министр Оржель пообещал украинцам одну платежку за газ, "чтобы не раздражать".