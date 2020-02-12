205 775 гривен составила заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за январь. Об этом сообщают "Украинские новости", ссылаясь на ответ Офиса генпрокурора на официальный запрос.

Уточняется, что оклад Назара Холодницкого составил 75 672 гривны. По сравнению с декабрем, сумма оклада оказался выше на 12 тысяч гривен. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

При этом, в ответе не уточнили, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов. Отметим также, что до 20 января он был отпуске.

Ранее "Страна" писала о том, что президент Зеленский хочет за 4,5 года повысить украинские зарплаты до уровня польских.

Также мы сообщали, что министр Новосад, которая жаловалась на низкую зарплату, купила квартиру в Киеве.