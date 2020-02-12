Круизное судно The Diamond Princess, которое поместили на карантин в японском порту Йокогама из-за вспышки коронавируса нового типа, "освободят" 19 февраля. На корабле удерживаются более 3700 человек, в том числе украинцы, два из которых заболели.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на оператора судна Princess Cruises.

На корабле с 4 февраля удерживаются более 3700 человек - пассажиров и членов экипажа. Японские власти подтвердили 175 случаев заражения новым коронавирусом на судне Diamond Princess. Это самый большой очаг распространения болезни за пределами Китая.

Судно Diamond Princess находится на карантине в Японии с 4 февраля. Минздрав принял такое решение после того, как у одного из больных на корабле выявили коронавирусную инфекцию. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры. На борту находятся и 25 граждан Украины - все члены экипажа. У двух украинцев на лайнере выявили инфекцию. Сейчас они находятся в больнице, их состояние удовлетворительное.

Ранее "Страна" писала, что происходит на борту лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.

Также мы сообщали о том, что заразившиеся коронавирусом украинцы не отдыхали на элитном Diamond Princess, а работали.