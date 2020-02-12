Украинцев из китайского города Ухань пока не эвакуируют из-за рисков проникновения смертельного коронавируса на территорию Украины. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства.

Так, Гончарук не признал срыв эвакуационной операции украинских граждан с территории Уханя, города на территории Китайской Народной республики, с которого началось распространения опасного вируса Covid-19.

Согласно его словам, Кабмин ищет возможность провести эвакуацию таким образом, словам, правительство "продолжает искать возможность провести эвакуацию таким образом, "чтобы не создать дополнительных рисков для местного населения".

"Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не нанесет риска проникновения инфекции на территорию Украины и распространения ее здесь, мы буквально мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия. Это вопрос дней. Самолет готов, несколько объектов определены, на которые потенциально может быть осуществлена ​​эвакуация. Готовится схема размещения", заявил Гончарук.

Видео: YouTube/ НАШ

Ранее мы писали о том, что, по словам главы Минздрава Скалецкой, для возвращения домой украинцы, которые находятся в охваченной коронавирусом китайской провинции Хубэй, должны подписать форму об информационном согласии.

Также "Страна" сообщала, что два украинца с коронавирусом лечатся в больнице в Японии. Они заразились на круизном лайнере Diamond Princess.