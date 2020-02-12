Палеонтологи обнаружили останки доисторической крысы, которые обитали в лесах Амазонки и были полтора метра в длину и весом в 80 килограммов (для сравнения, современная крыса весит в среднем около 200 граммов).

Вид назвали Neoepiblema acreensis с двумя огромными изогнутыми клыками и мозгом скромных размеров – всего 114 г, сообщают Диалоги со ссылкой на Biology Letters.

Черепа двух древних крыс нашли на северо-западе Бразилии, в штате Акри. Один был почти целым, а другой был фрагментом верхушки. Останки так хорошо сохранились, что ученые даже рассмотрели отпечатки обонятельных луковиц, лобные и височные доли. Авторы исследования сделали вывод, что Neoepiblema acreensis была большая не только в сравнении с нынешними крысами, но и крупнее современных грызунов капибаров (они достигают максимум 60 кг).

Грызун оказался вымершим родственником шиншилл, населявших западно-бразильскую Амазонию. Он жил в болотистой местности, которая существовала там до появления одного из самых крупных тропических лесов мира. У Neoepiblema acreensis почти не было естественных врагов, кроме крокодилов. В ходе эволюции грызуны стали более миниатюрными, но приобрели более сложный мозг, который помогал им в выживании.

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