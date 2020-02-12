Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал видео, как он принимал участие в шоу "Про життя" ("Про жизнь") на телеканале "Интер" в 2012 году в роли массовки.

"До свидания", - сказал премьер-министр журналисту "Страны" в ответ на просьбу прокомментировать ролик.

Отметим, Гончарук засветился в выпуске шоу "Про життя" №18. Ведущим передачи был Андрей Пальчевский. В ходе ток-шоу обсуждалась история 22-летнего Влада Валова, который прыгнул в Днепр с высоты более 50 метров и остался инвалидом. Запись передачи до сих пор можно найти на YouTube-канале Пальчевского.

Гончарук в массовке - 26:39. Видео: YouTube/Андрей Пальчевский

Впрочем, это не единственное появление Гончарука на телеэкранах до того, как он стал премьером.

В 2013 году он засветился в новостном сюжете "5 канала" в качестве участника акции протеста обманутых инвесторов у здания Администрации президента. Тогда около ста человек митинговали под АП с зонтиками - в знак того, что у них нет крыши над головой.

Гончарук даже дал комментарий журналисту, заявив о масштабности проблемы. Этот ролик также доступен в YouTube.

Скриншоты: Facebook

Видео: YouTube/ 5 канал

Напомним, Гончарук и его команда не выполнили 40% задач президента. Зеленский решит их судьбу в День влюбленных.