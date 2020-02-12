Из-за коронавируса отменили гонки Формулы-1
Этап чемпионата мира по автогонкам "Формула-1", который должен был пройти в китайском Шанхае с 17 по 19 апреля 2020 года, перенесен на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
Напомним, что вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, началась в китайском Ухане конце декабря 2019 года. По данным на 12 февраля, в мире число заразившихся превысило 45 тысяч человек, умерли 1114 человек.
Ранее "Страна" писала о том, что Всемирная организация здравоохранения назвала сроки выпуска вакцины от коронавируса из Китая.
Также мы сообщали, что коронавирус обвалил производство смартфонов в Китае и может замедлить внедрение 5G.
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