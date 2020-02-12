Этап чемпионата мира по автогонкам "Формула-1", который должен был пройти в китайском Шанхае с 17 по 19 апреля 2020 года, перенесен на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

Напомним, что вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, началась в китайском Ухане конце декабря 2019 года. По данным на 12 февраля, в мире число заразившихся превысило 45 тысяч человек, умерли 1114 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что Всемирная организация здравоохранения назвала сроки выпуска вакцины от коронавируса из Китая.

Также мы сообщали, что коронавирус обвалил производство смартфонов в Китае и может замедлить внедрение 5G.