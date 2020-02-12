В правительстве хотят все виды кредитования сделать на условном уровне 5-7-9%. Над этим Кабмин будет работать в этом году.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства 12 февраля, передает УНН.

"В этом году мы будем работать, чтобы любое кредитование, не только отдельная программа, было условно на уровне 5-7-9%. Очевидно, что экономика при стоимости ресурсов в 20-30% нормально расти не может, поэтому нашей важной задачей является снизить стоимость ресурсов", - отметил он.

До этого премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в этом году десятки тысяч украинцев смогут воспользоваться программой "Доступные кредиты 5-7-9%", получив кредит в одном из банков.

Ранее "Страна" разбиралась, как в Украине начали давать в долг под 5-7-9%.

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