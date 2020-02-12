На украинском телевидении в январе 2020 года вопрос аннексированного Россией Крыма, экономики Украины, а также международной экономики практически не освещался в эфире. Медийные аналитики отмечают, что это может быть обусловлено низкой политической активностью в праздничные дни.

Об этом говорится в мониторинге "Детектор медиа".

"Материалов, связанных с Крымом, было всего семь течение недели, но пять из них касались событий вне полуострова - судебных дел в России и решений российских властей", - говорится в сообщении.

Медийные аналитики мониторят главные выпуски новостей на основных телеканалах. Они отметили также уменьшение упоминаний политических сил на ТВ по сравнению с декабрем.

Тематическое распределение и анализ. Фото: detector.media

Как сообщала "Страна", Совет Европы считает, что законопроект о дезинформации угрожает свободе слова в Украине.

Лидер французского синдиката журналистов также раскритиковал украинский законопроект о дезинформации, назвав его "законом против свободы".