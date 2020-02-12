В Киеве двое подозреваемых в совершении преступлений, которые находились в следственном изоляторе, позвонили пенсионерке и мошенническим способом выманили у нее 69 000 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Во вторник, 11 февраля, мужчины позвонили 62-летней женщине и заявили, что ее сын попал в беду. "Решить вопрос" они пообещали за 5 тысяч долларов. Женщина по их требованию тут же перевела на указанный банковский счет 53 000 гривен, а еще пополнила 10 номеров мобильных телефонов, которые указали мошенники.

После этого жертва мошенничества все же позвонила своему сыну. Выяснилось, что у него все хорошо. Правоохранители выяснили, что мошенниками оказались заключенные Киевского СИЗО. Один из них подозревается в разбое и нанесении тяжких телесных, второй - в совершении грабежа.

В камере мужчин провели обыски, в ходе которых у них нашли мобильные телефоны, которые использовались в мошенничестве. Заключенным сообщено о подозрении в мошенничестве. Санкция статьи предусматривает заключение до трех лет. Устанавливаются другие участники преступления.

Напомним, в конце января сидящий в колонии жулик обогатился на 13 тысяч гривен по мошеннической схеме. Он разместил липовые объявления о продаже разных товаров в интернете.