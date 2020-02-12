Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал радиостанции за невыполнение закона о языковых квотах почти на 1,8 млн грн.

В ведомстве отметили, что количество подобных санкций снижается с каждым годом, а невыполнение норм украинского законодательства перестало быть систематическим.

"Всего за период действия закона было наложено 29 штрафов на общую сумму примерно 1,8 млн грн. Из них 21 штраф касался квоты песен на украинском языке - это составляло примерно 1,6 млн грн. В 2019 году эта доля значительно уменьшилась и фактически можно сказать, что в прошлом году Нацсовет штрафов, к счастью, не накладывала", - заявила зампредседателя Нацсовета Ульяна Фещук во время пресс-конференции в Укринформе.

По данным регулятора, в 2017 году было наложено 17 штрафов, в 2018 - 8, а в 2019-м - четыре штрафа на сумму 7,5 тыс. грн, которые касались местных радиостанций. Фещук также отметила, что с каждым годом сумма штрафа уменьшается: "Если в 2017 году эта сумма примерно составляла 70 тыс. грн за невыполнение квоты по части песен, то в 2019 году - около 2 тыс. Грн. И, если среди нарушителей в течение 2017-2018 годов были преимущественно общенациональные радиовещатели, то в 2019-м - это четыре местные радиостанции. То есть, как видим, тенденция положительная. К сожалению, штрафы является эффективной противодействием нарушением, так как любые предупреждения не являются действенными".

Член Нацсовета Сергей Костинский добавил, что на данный момент продолжается тренд на снижение фактов нарушений языковых квот: "То есть такие инциденты будут появляться, но это уже не является систематической проблемой. Мы в любом случае изучаем эфиры всех радиостанций и обращаем внимание на все жалобы от граждан. Также реагируем на сообщения в соцсетях, хотя формально это и не является официальной коммуникацией, но для нас важно, чтобы квоты работали".

Ранее мы сообщали о том, что радиостанции Украины в целом выполняют норму языковой квоты, но некоторые из них, среди которых "Люкс FM", "Наше радио" и "Шансон", ведут трансляцию украиноязычных песен неравномерно в течение дня, используя соответствующий пробел в законе.

Также "Страна" писала, что телерадиокомпания "Маяк" была оштрафована за низкое количество песен на украинском языке, а из-за прочих нарушений ей были объявлены предупреждения.